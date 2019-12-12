立委徐志榮（左）協請立法院經濟委員會召委陳超明（右）協助，12日安排苗栗縣農經建設考察。（何冠嫻攝）

公館鄉地方人士與南、北河村居民，12日關心供水延管工程。（何冠嫻攝）

12日苗栗縣農經建設考察，爭取公館鄉北河村1到8鄰供水延管工程。（何冠嫻攝）

苗栗縣有5座水庫，公館鄉北河村的自來水普及率竟為0，立委徐志榮邀集中央考察，經濟委員會召委陳超明也到場致意。12日獲中央同意，成功爭取北河村供水延管工程，提升居民用水品質。

苗栗縣自來水普及率自2012年的77.32％逐年提升，至2019年6月以達82.85％，但公館鄉北河村與南河村的自來水普及率為0，居民用水品質無保障，冬天更需面臨無水可用問題。公館鄉長曾美露表示，南、北河村位在公館山區，居民多以打井或取用山泉水，常面臨缺水等窘境，地方盼自來水能延伸進村里，解決用水問題。

徐志榮說明，苗栗有5座水庫供給苗栗、新竹、台中等縣市使用，但苗栗縣自來水普及率卻是全國倒數第4，實在不合理。12日偕同水利署副署長鍾朝恭、自來水公司副總經理葉陳萼等人，在北河村活動中心說明地方無自來水地區改善辦理情形，曾美露、鄉代主席劉冠霆、代表何在鑫、吳瑞雲以及北河村長劉永錦、南河村長謝傳盛等人與居民，到場關心。

12日經中央現地考察並且討論相關工程及經費問題，公館鄉北河村1到8鄰供水延管工程，獲得各單位允諾。鍾朝恭說明，由於北河村的自來水普及率為0，所需經費約4千餘萬，原則上沒有問題，將全力協助。

自來水公司第三區管理處指出，北河村1到8鄰自來水延管工程，將採供水幹管與共護館共同埋設，以減少2次開挖及降低交通影響，並讓民眾在延管工程完工後，即享有接用自來水服務，預計受益戶約70戶，可望將北河村自來水普及率由0提升為46.36％，待北河村供水延管工程完工，將接續南河村工程施作，保障居民用水權益。

公館鄉北河村1到8鄰供水延管工程，獲得各單位允諾。（何冠嫻攝）

(中時 )