遠東航空今天驚傳停飛後，旗下樺福集團與高市勞工局ROT合作的「樺舍商旅」高雄館，也傳出12月底熄燈。對此，勞工局證實，早在12月5日樺舍商旅已函文擬營運到12月31日，勞工局將啟動終止切約協商機制，違約金部分仍要計算。至於目前樺舍商旅有20名員工，但館方恐違反《大量解雇勞工保護法》，至少得罰10萬元。

本報今天致電遠航公關，對方推託說，只知道「樺舍商旅」高雄館營運到年底，其餘細節要問董事長室。「樺舍商旅」高雄館櫃檯人員則說，正式熄燈日期不確定，但今起不再接受訂房。

勞工局長王秋冬指出，樺舍商旅前身為隸屬於勞工局勞工教育生活中心的澄清會館，2015年12月底與樺澄公司簽訂20年澄清會館ROT委外整建經營投資契約，負責飯店、會議展演中心等相關事業ROT開發管理，營運至今尚稱正常，業績穩定成長，此次突然提出終止契約，恐與母公司營運風暴有關。

王秋冬表示，12月5日接獲樺舍商旅來函表示，將營運到12月31日，勞工局派員前往了解，也請對方再三考慮，希望有補救方法，但今天也聯繫不上相關主管人員，依據當時合約履約保證金為900萬元，違約金及罰款部分後續將透過協議方式進行。

至於勞工權益部分，王秋冬指出，樺舍商旅員工共20人，先前沒有勞資爭議，發薪方面也都正常，但若停止營運與勞工終止勞動契約，需於10日前進行資遣通報，依法給付勞工資遣費，依勞工服務年資給與10至30日的預告期，勞工於預告期間每7日可請2日的謀職假，且需開立非自願離職證明給勞工；如勞工的特別休假或加班補休未休畢，亦需依規定發給工資。

王秋冬表示，目前尚未接獲樺舍商旅資遣通報，若事業單位大量解雇勞工時，應於符合《大量解雇勞工保護法》第2條規定於60日前，30人以下公司，資遣超過10個人就適用於大解法，必須將解雇計畫書通知主管機關，如違反通知義務，可處10萬元以上50萬元以下罰鍰。

鳥松區長王耀弘說，今年7、8月區公所想找樺舍商旅合辦企業防災業務，當時樺舍商旅員工就表示，公司主管將要異動，無法決定， 因此業務沒能談成。

(中時 )