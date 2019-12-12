彭姓男子因欠稅1968萬多元遭財政部函請移民署限制出境，彭男不服打行政官司，台北高等行政法院認為，財政部只以彭男欠繳金額超過1000萬元，就對其限制出境，違反比例原則，因此撤銷境管處分。

北高行表示這是首次援引憲法保障人民遷徙自由的判決理由，法官認為限制出境制度應由法律規範，並符合明確性、目的正當、手段與目的間合乎比例等原則性的要求；財政部不得僅以義務人欠繳一定金額的稅捐債務，作為限制義務人出境的唯一理由。

法官指出本案財政部只依達到個人已確定欠繳金額超過1000萬元的要件，而作限制出境的處分，此外並無其他事由等語，顯見彭男並無長期滯留國外、行蹤不明、隱匿及處分財產，而有規避稅捐執行之虞等限制出境事由存在。

合議庭表示，財政部以彭男欠稅金額多寡為唯一的衡量因素，而未審酌其有無限制出境事由，即作成原處分，已違反前述憲法及「公民與政治權利國際公約」對遷徙自由的保障意旨，應認原處分有裁量怠惰，違反比例原則的瑕疵，而屬違法，應予撤銷。

(中時 )