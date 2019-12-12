健策(3653)深耕車用及伺服器多年，進入收割高成長期，受惠於伺服器及車用IGBT出貨放量，讓健策明年業績成長可期，健策總經理趙永昌信心滿滿地表示，明年是「樂觀成長」的一年，從目前客戶訂單來看，大園二廠未來可能產能不足，公司計畫在未來兩年持續有15億元到16億元的資本支出擴產，以滿足客戶需求。

健策今天下午舉行法說會，由趙永昌主持，健策深耕均熱片及車用LED導線架多年，近幾年才投入車用IGBT等散熱產品和伺服器ILM扣件等領域，隨著物聯網、車用、巨量數據及人工智慧發展，在雲端資料庫中心散熱需求更為殷切，均熱片尺寸也愈來愈大，生產難度不斷提升，健策挾技術優勢，帶動公司在各領域均熱片快速成長，伺服器相關扣件市佔率亦逐年攀升，在車用產品部分，公司亦從原有車用LED導線架產品，逐步發展至電動車逆變器IGBT(絕緣柵雙極電晶體)水冷散熱模組，由於IGBT主要功能為電動車逆變器功率模組的散熱冷卻，提高逆變器效率與壽命，使馬達穩定運轉，在各國力挺電動車政策下，讓IGBT前景看好。

儘管2019年全球車市不佳，電動車維持穩定成長，2019年電動車銷售量突破500萬輛，佔比約6%，根據市調機構預估，2020年預估銷售量達600萬到650萬輛，2021年達800萬輛，IEA預估2030年將達全球電動車的市佔率達30%，銷售量可達3000萬輛，而IGBT是電動車關鍵產品，預估2021年IGBT市場總值將突破52億美元，成長空間相當大。

趙永昌表示，公司近幾年聚焦電動車產品，開發IGBT逆變器功率模組散熱、ECU散熱模組、陶瓷散熱基板、EMC熱固型環氧樹脂及鋰電池冷卻板及PPA LED導線架等，健策自2014年開始投入IGBT研發生產，在IGBT所需的精密鍛造技術、散熱翅片沖壓技術、薄板溝槽沖壓技術、金屬導線架沖壓技術、金屬埋入成型技術，以及為模組化的硬銲接合技術，健策都具備，由於公司擁有散熱結構設計及散熱流道設計模擬能力，以及半導體等級電鍍技術，可以和Tier 1廠共同開發設計，且我們具垂直整合能力，從精密模具到製造生產，可以讓製造生產都在同一廠區，不像同業常有特定階段生產要外包，讓車廠對品質有疑慮，成為健策最大的競爭優勢。

目前健策IGBT已拿到兩家歐洲、一家日本廠及台廠認證，出貨自2019年開始放量，帶動今年IGBT出貨量較去年成長166%，趙永昌表示，IGBT是未來兩到三年公司重點項目，預估2020年IGBT出貨量將較2019年成長2到3倍，公司亦將持續進行Tier 1廠認證，提高市佔率。

在伺服器方面，健策有均熱片及ILM兩大產品線，儘管今年伺服器市場僅成長5.9%，但ILM年成長43%，預估2020年伺服器年成長5%，而健策因市佔率提升，預估2020年將較今年成長20%，趙永昌表示，公司已拿到不少客戶專案，可望持續成長到2025年。

就產品別來看，今年前3季均熱片(IGBT)約佔營收45.98%，電子零件ILM約佔14.78%，導線架約佔26.23%，通訊約佔5.49%，其他模具買賣約佔7.52%，健策預估，明年均熱片加IGBT佔比可望超過50%。

健策現有台灣華亞/大園廠及大陸無錫廠區，為因應客戶訂單需求，健策去年及今年在兩岸三地積極擴產，其中大陸無錫二廠已完工，目前正在搬遷設備定位中，無錫廠主要生產伺服器ILM扣件、水冷散熱模組及Pre-Mold導線架，大園二廠預計2020年2月完工，大園二廠為智慧化生產工廠，計畫生產均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架，由於客戶訂單強勁，公司目前還在尋找新土地，持續擴大生產基地。

健策2019年到2020年上半年資本支出約13億元，公司不排除未來兩年(2022年)資本支出約15億元到16億元。

(時報資訊)