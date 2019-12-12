華建(2530)下午舉行法說會，協理李俊賢說，總銷15.6億元的預售案「台大華」在7月拿到建照後，已在10月完銷，目前在手餘屋為「大華湖閱」的一店面、一辦公室，金額為9600萬元，至於五常街案預期將會在明年第2季銷售。

華建在台北市五常街的合建案「大華榮芯」基地面積283坪，已取得建照，將採邊建邊售模式，明年3月動工、4月開始銷售。計畫興建地下2層、地上7層建案，共有25戶及33個車位，華建預估將分回12戶15車，目標2021第4季完工。

在都更的案子方面，太原路案基地面積為740.52坪，都更法令修正中，呈報過事業計畫，目前朝事業計畫及權利變換同時送件的方式進行，開發面積又增加，多整合70坪土地，與跟雙子星的開發時程相近。

另外一筆懷生段都更案基地面積221.13坪，計畫興建地上22層及地下3層的商場及辦公大樓，由於違章很多，分兩部分處理，買了絕大多數，只剩下兩戶，權利變換方式進行，明年三月營業計畫核報台北市政府，一月份召開公聽會。

(時報資訊)