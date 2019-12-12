遠東航空官網今(12/12)上午突發布公告「為配合系統維護，本公司訂位購票各項功能暫停服務，造成您的不便，敬請見諒」，隨後內部公告曝光，表示因長期虧損，資金籌措困難之下，明天開始停止一切飛航營運，發言人已證實此狀況，至於董事長張綱維，則傳出失聯，如今的局面讓外界震驚並引發議論，而過去跟張綱維相關並引發討論的人事物，現也被挖出討論，特別是「孩子媽」韋汝的想法，而她稍早也在臉書說話了。

在這敏感時期，韋汝鬆口，在臉書發文。(翻攝自韋汝臉書)

遠航爆破產危機，加上業內人士、親友紛紛表示聯絡不上董事長張綱維，讓整起事件滿布疑問，成了關注焦點，而曾跟張綱維在峇里島結婚並為他生下一子的女星韋汝，因始終沒能跟他在台灣登記結婚、嫁入張家，因此被認定是遠航的「無緣董娘」。

如今在此敏感時期，她在臉書貼出一張專注夾菜的照片，並寫下：「挑美食就像挑精品一樣，認真的女人最美麗」，似乎沒關注孩子爸的財務危機，而她過去受訪曾表示，即使沒能成為張家媳婦，張綱維仍對母子倆「一直都有照顧」，每月給生活費15萬，張綱維也說過，韋汝不但是孩子的母親，兩人也是一輩子的朋友。

(中時電子報)