大陸民航局今天（12月12日）舉行記者會，宣布2020年春運期間的民航旅客運輸量，預計達7900萬人次，同比增長約8.4％，將再創歷史新高。在輸運旅客的高峰期間，民航每日平均保障航班數量將在1.6萬架次以上，增長率居各運輸方式中之首。

根據大陸國務院公布的資料顯示，表示2020年春運從1月10日持續至2月18日，共計40天，比2019年提前11天。從截至目前的預定數據分析，2020年春運期間，大陸民航全市場旅客預訂量931.57萬人次，同比增長13.9％；其中，國內航線將在1月23日（農曆十二月二十九日小年夜）達到出行峰值；1月18日及春節假期最後至天1月30日（初六）均可能出現旅客大規模集中出行。

具體航線上，昆明至北京，成都至上海，南京至三亞，杭州至三亞，溫州至上海，鄭州至海口等航線旅客預訂量增長較快，座位銷售較為緊俏。

至於國際市場方面，熱點目的地有所變化，旅客預測量排名前3名為日本、泰國、南韓，部分出入境航線需求有所增減，預訂量同比今年同期大幅下滑。

(旺報 )