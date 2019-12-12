「野生系金曲樂團」麋先生13日推出新單曲〈走囉〉，跳脫過往搖滾框架，以輕鬆幽默口吻，貫徹人生豁達新哲學，希望大家新的一年都可以昂首闊步往前走。為了營造歌曲輕鬆Chill風格，呈現不斷往前走的生態步，導演直接把跑步機搬到攝影棚，讓所有團員邊走邊彈奏樂器，在八小時內狂走三萬步，主唱聖皓笑說「我一個禮拜都還沒走這麼多步路」。

樂團麋先生新歌〈走囉〉將於13日推出。（相知音樂提供）

日前麋先生為BL劇《HIStory 3：那一天》打造插曲〈HEY〉，此外聖皓與吉他手喆安也攜手蕭秉治，合作另一首作品〈再活一遍〉，兩首歌曲皆大獲好評。聖皓表示跟蕭秉治認識很久卻是首次合作，很開心聽到自己的作品，透過他正能量的詮釋，豐富歌曲不同音樂色彩，希望未來能有一起表演的機會。

麋先生去年底在台大體育館舉辦「麋宮」演唱會，吸引超過2000位樂迷朝聖，他們宣佈20日移師高雄海流館舉行「2019麋宮-南向出口」演唱會，聖皓透露已快3年沒回家鄉做專場表演，也將在12日晚上8點舉辦「走囉直播趴」，邀請歌迷提前過聖誕節。新專輯預計明年3月推出。「2019麋宮-南向出口」演唱會購票請洽iNDIEVOX、7-11ibon。

樂團「麋先生」新歌〈走囉〉，MV呈現不斷往前走的生態度。（相知音樂提供）

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