民航局記者會上，張綱維突傳遺書「願以死謝罪」

遠航無預警停飛，董座張綱維人間蒸發，連副總都找不到人，民航局也在今(12日)下午4點半召開記者會說明，然而記者會上突然傳來張綱維遺書，表示受詐騙集團欺騙加上兩岸不景氣，墊款9億元不足用，20年心血付之一炬，只求以死謝罪，但稱自己死不瞑目，要求檢調對朴元日、林育陞、陳勝隆、王瑞愷4人進行調查。

以下為張綱維全文：

遺書

本人張綱維對不起大家，因受詐欺集團詐騙再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，二十多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目，請求檢調單位調查:朴元日、林育陞、陳勝隆、王瑞愷 四人，佯稱有大筆資金將挹注公司，分文未進導致突然跳票，又收取高額作業費，使我雪上加霜，我一心希望遠航能持續翱翔天際，最終聽信四人話術，造成現在這種情況，希望他們能出面履約解決所有債務，遠航能重生，公司也會做破產清算希望解決所有人問題 ，想不到12年前憑ㄧ己之力獨資救了遠航，沒想到竟被拖累如此下場，悔恨至死，都是我的錯，不關其他人的事。

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(中時電子報)