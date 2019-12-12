紐約時報今天報導，白宮貿易顧問納瓦洛利用自己虛構的專家來推動討論美中貿易爭執。而納瓦洛之前已被揭發，曾在自己多本著作引述這名虛構專家。

根據法新社，長期對中鷹派納瓦洛（Peter Navarro）釋出一份由華拉（Ron Vara）撰寫的政策備忘錄。

納瓦洛藉華拉之口表示，美國總統川普若公開宣布不再支持對中協議，就能安撫緊張的投資人。備忘錄上寫道：「（川普）應該宣布大選結束前不會有協議，排除市場的不確定性，並藉由關稅邁向成功。」

紐時報導，納瓦洛已證實由華拉電子信箱寄出的這份備忘錄屬實。華拉這個名字其實是納瓦洛英文字母的重組。

納瓦洛13本著作中，有5本曾把華拉當成專家引述十多次，他在書中對中國作出強烈批判。這種行徑10月遭一名澳洲學者揭發。

之前其他政府官員在被揭穿偽造自身背景和能力資格後，不是遭到開除，就是請辭下台。國務院就曾有高官拿偽造的「時代」（TIME）雜誌炫耀她的照片登上封面，最後落此下場。

(中央社)