防止大湖地區交通阻塞，大湖警分局因應草莓季開跑，實施假期交通疏導管制，呼籲用路人遵守交通規則，聽從交管人員指示。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

防止大湖地區交通阻塞，大湖警分局因應草莓季開跑，實施假期交通疏導管制，呼籲用路人遵守交通規則，聽從交管人員指示。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局利用路口監視系統，即時觀測重要路口人車流量，機動控燈疏導交通。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

大湖草莓溫泉季開跑，大量遊客湧進大湖、泰安等地區，常造成交通壅塞，大湖警分局上周起啟動假期交通疏導管制，以「主幹道不塞，次支線緩進」為原則，機動調整台3線路口號誌，並透過路口監視器觀測人車流量，加強疏導措施，嚴禁車輛占用車道臨停等違規行為，呼籲遊客遵守交通規則，聽從交管人員引導正確行駛。

受暖冬影響，今年大湖草莓提早盛產，遊客紛紛趁著假日，到大湖、泰安地區採果、泡溫泉，導致當地交通流量大、壅塞情形，大湖警分局指出，去年元旦連續假期，共有8萬多人次、4萬餘輛車次湧入，整體平均每日有2萬1382人次、1萬餘輛車次進入大湖、泰安；而目前周末假日，平均約有1萬人次、3500輛車次進出，隨著假期將至，人車流量將逐步上修。

為防止交通壅塞，大湖警分局提早自上周起，實施假期交通疏導管制，運用號誌連鎖功能，機動調整台3線沿線路口號誌延長綠燈開放時間，有效疏導車流加速離轄，並運用機巡警力於台3線南湖國小至台72線南北雙向機動巡邏，禁止車輛占用車道臨停等違規行為，造成交通阻塞。

大湖警分局4組組長謝清海表示，警方已運用苗栗縣政府事件反應系統，即時監控並通報高公局中區交控中心，啟動台72線電子看板共20面，若民眾看到看板顯示「目前往大湖市區車輛已嚴重壅塞請改道行駛」字樣，請及早改道行駛，確保道路暢通，另透過警廣及地區電台通知各項管制作為、最新路況及替代道路行駛等資訊，供用路人參考。

大湖警分局長林鼎鈞提醒民眾，開車出門除了遵守交通規則，切勿酒駕、超速，另外，針對人潮眾多之地區，將設置機動派出所，提供遊客旅遊導覽諮詢、緊急救護、預防犯罪、交通安全宣導等業務。

(中時 )