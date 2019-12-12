遠航驚傳停飛後，今天傍晚遠航媒體群組竟流出董事長張綱維的遺書，張綱維在信中自爆受到詐騙集團詐騙，加上公司長年虧損，已墊款近9億元仍不足用，只求一死以謝罪，但死不瞑目，並留下4個人名要求檢調單位調查。

這封自稱「張綱維遺書」的檔案，據悉為遠東航空資深盧姓副總所傳的。內容如下：

本人張綱維對不起大家，因受詐欺集團詐騙再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，二十多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目，請求檢調單位調查：朴元日、林育陞、陳勝隆、王瑞愷四人，佯稱有大筆資金將挹注公司，分文未進導致突然跳票，又收取高額作業費，使我雪上加霜，我一心希望遠航能持續翱翔天際，最終聽信四人話術，造成現在這種情況，希望他們能出面履約解決所有債務，遠航能重生，公司也會做破產清算希望解決所有人問題 ，想不到12年前憑ㄧ己之力獨資救了遠航，沒想到竟被拖累如此下場，悔恨至死，都是我的錯，不關其他人的事。

(中時 )