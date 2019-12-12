野俊嗣知事（左）致詞，介紹參加2018年農業博覽會牛肉湯pk賽的情況。（桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

日本宮崎縣知事河野俊嗣、宮崎縣議會議長丸山裕次郎12日率團訪桃園。（桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

日本宮崎縣知事河野俊嗣、宮崎縣議會議長丸山裕次郎12日率團訪桃園，雙方針對農業、水災防汛、體育方面深度交流，桃園市長鄭文燦邀請知事明年1月來桃園參加燈會、5月參與台日觀光高峰論壇，為彼此情誼再增溫。

鄭文燦表示，日前日本來台達成200萬人次，第200萬名幸運的日本旅客正是來自宮崎縣的旅客，桃園和宮崎的情誼從2017年10月簽署《桃園市與宮崎縣友好交流協定》開始。

河野俊嗣指出，前年參加桃園農業博覽會，和鄭市長進行「台灣牛X宮崎牛牛肉對決」PK活動，至今仍深刻難忘，他還出示「桃園，走向世界－城市外交的實踐」專刊中「從農業出發，推動有實效的外交」篇章中，看到宮崎在農業博覽會上曝光的頁面，感覺很開心。

他表示，這次來台，在桃園國際機場看到許多日本高中學生來台進行修學旅行，他認為台灣和日本友好關係持續增溫中，相信桃園和宮崎的交流也會越來越密切。

丸山裕次郎表示，此行到訪的縣議員人數超過議會整體的1／4，人數眾多代表了訪團對桃園的重視，明年10月宮崎舉辦「2020宮崎藝文季‧國文祭」，日本許多神話故事緣起於宮崎，舉辦神話系列祭典，大力邀請桃園市前往參加。

市府祕書處長顏子傑表示，桃園和宮崎文化交流行之有年，去年的桃園地景藝術節國際交流踩街「宮崎日向笑福舞」前來楊梅演出，博得市民滿堂彩，桃園也有許多特色的表演團體，祕書處可以協助進行媒合。

(中時 )