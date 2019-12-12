LINE 台灣今公布2019年 LINE TV 排行榜，帶領大家回顧過去一年台灣用戶在網路串流影音喜好！串流影音的部分，LINE TV 排行榜前十名9成都是台劇，其中更包含自製作品，顯示出平台使用者對於台劇的喜愛。LINE指出，接下來 LINE TV 將持續推出多元優質台劇陪用戶宅在家追劇！

LINE TV 主打優質台劇 社會議題影片話題夯

在影音串流的部分，LINE TV 今（2019）年主打多元台灣戲劇，有效促進觀看流量與用戶成長，從主力（18至44歲）用戶喜愛的前十大戲劇排名來看，除了由 LINE TV 獨家首播的大陸古裝戲劇《知否知否應是綠肥紅瘦》外，其餘9部皆為台劇，包含近期最受歡迎的愛情偶像劇《我們不能是朋友》、擴及到討論社會議題的《最佳利益》與《噬罪者》、LINE TV 今年的自製靈異題材的《靈異街11號》與愛無界限的 BL 戲劇《HIStory3-那一天》。值得一提的是，台語時代劇《天之蕉子》也一口氣就擠進第二名。

LINE TV 今年所播出的戲劇中《靈異街11號》、《天之蕉子》及《最佳利益》是不分年齡層，大眾均喜愛的作品；而主打大宅院家庭鬥爭的陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》是今年 LINE TV 的流量冠軍，越年長的用戶越喜歡。

而韓劇部分以挑戰社會議題的劇種最受青睞，像是探討升學壓力的《SKY Castle 天空之城》與上流社會鬥爭的《優雅的家》皆在網路上引起爆炸性的討論，為 LINE TV 今年度最熱門的韓劇；翻拍自經典日劇的機器人愛戀題材的《絕對達令》，內容不僅充滿粉紅泡泡，輕鬆有趣的劇情更是吸引了用戶們於留言區瘋狂討論！

LINE TV 推薦片單。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

自12月起 LINE TV 將再播映數部多元類型的優質台劇，如未播出已在平台上廣為用戶熱搜的《俗女養成記》、還有在未播出前已引發話題爆表，吸引近10萬用戶收藏追蹤的《鏡子森林》、同時還有偶像掛帥、穿越時空探討愛情與推理的《想見你》，預計可滿足喜愛優質台劇用戶在年末假期的追劇需求！

(中時電子報)