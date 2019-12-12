即將在12月20日慶祝澳門主權自葡萄牙轉移至中國20週年，中共國家主席將於下周訪問澳門並宣佈重要新政策。據路透獨家報導，習近平將宣布連串政策將澳門經濟重心「從賭場轉移至金融中心」。消息人士分析稱，以前金融行業優惠政策都是留給香港，現在北京打算分散將香港金融功能予以分散。此舉顯然是中共為因應香港半年來的反送中風潮，為未來可能出現的動亂安排保險措施。

路透引述十多位大陸官員與企業高管的消息指出，中共國家主席習近平下周訪問澳門時將宣佈一連串的新政策，引導澳門經濟重心從賭場轉移至金融中心。這個舉動是對澳門的一種獎賞，因澳門並沒有像香港一樣出現持續的示威活動。

這些匿名的消息人士表示，相關政策將包括建立由人民幣計價的股票交易所，並加速推動正在進行中的人民幣結算中心，同時為澳門劃設鄰近的大陸土地以供開發。

報導指出，最近幾個月來外界一直揣測中國當局會提出這些方案，但先前的相關報導沒有提到這些方案已經獲得正式通過，也未透露這政策的目的。

一位要求匿名的大陸官員明白指出說，「金融行業的部分以往都是留給香港，優惠政策也是給香港。但如今我們打算加以分散。」

習近平這次行程是為了慶祝澳門回歸20周年，北京之前曾盛讚澳門堅持一國兩制原則。而這半年來香港的反送中運動正是對一國兩制的嚴重挑戰，甚至引起全關注與西方國家對北京的批評。

(中時電子報)