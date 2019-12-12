韓國瑜競選辦公室副執行長、國民黨台南市黨部主委謝龍介，日前發下豪語稱韓國瑜會逆轉，贏90萬票，還發出祭品文，若少1票就要在北中南各發900份雞排。昨（11）日謝龍介又再次大膽預測，表示民進黨「敗象已定」！

謝龍介在資深媒體人黃暐瀚主持的節目《我要當選》中指出，南部一定要有強棒，如果決戰中台灣，那國民黨就贏了，而民進黨打的是決戰北台灣，如此一來中部國民黨就會輸。但現在民進黨喊出決戰中台灣，所以他們「敗象已定」，強調「北部、雙北，民進黨無力回天」。

向來是鐵綠票倉的屏東，蔡英文近期卻頻頻走訪，謝龍介認為，蔡英文在屏東已經沒有優勢，還透露賭盤已經開PK，「賭看看她會不會輸」。

黃暐瀚問到「所以韓國瑜會贏？」謝龍介回說，連民進黨秘書長都說要決戰中台灣，但決戰中台灣其實對民進黨不利，要決戰北台灣打垮侯友宜跟搶台北市的票，才有可能大贏，「否則要怎麼贏20幾%，怎麼贏300萬票」。

最後，謝龍介也說「我的分析是票票入匭，兩邊都有贏的機會，但是現在看起來好像民進黨略勝一籌，其實不然」。

(中時電子報)