國內首家文化科技種子基金啟動，負責操盤的科文雙融公司今（12）日成立，並選出宏碁集團創辦人施振榮擔任董事長，法藍瓷總裁陳立恒擔任副董事長兼執行長，將整合台灣文化與科技跨領域優勢，將雙融打造為亞洲知名文化科技整合製作與行銷經紀平台，並將整合文化科技系統能量輸出國際。

科文雙融公司12日召開發起人會議，由宏榮投資（代表人施振榮）、仁創投資（代表人陳立恒）、台灣造雨（代表人王文漢）、台新創業投資（代表人鄭家鐘）發起，初期先以4,000萬元開始運作，未來再爭取文策院國發基金、中華電信等參投。

稍後，科文雙融公司召開董事會，通過由施振榮擔任董事長，這是施振榮退休後，少數再站上第一線擔任董座，展現他對推動整合文化與科技產業共創價值、利益的決心。

董事會也通過由陳立恒擔任副董事長兼執行長，台灣造雨公司董事長王文漢則任董事，台新創業投資公司代表人鄭家鐘任監察人。為強化投資審核陣容，將設立「文化內容製作委員會」，由前國藝會執行長陳錦誠擔任召集人。

因應推動文化與科技跨領域的整合，科文雙融特別設立顧問群，將邀請國藝會董事長林曼麗、「再會吧北投」製作人雷輝等擔任顧問。

施振榮表示，在文化產業邁向4.0文化新經濟進程中，科文雙融將積極推動跨界製作與整合，並透過製作委員會及策略結盟形式發展專案，扮演後續落地執行的推手。

未來募集的文化科技種子基金將循環投資以發揮最大效益，藉此帶動文創投資的新模式，主要投資內容製作物，並以製作人、策展人導向，主導市場新思維。

施振榮表示，科文雙融也將集結跨界資源，並協助解決台灣藝文界人士面臨的市場議題，除了投資模式，也要設計創新的合作模式及分潤模式，以推進科文雙融、價值共創利益平衡的目標。

(工商 )