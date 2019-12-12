黃啟嘉說，他提告盼撥亂反正。（王志偉攝）

媒體引用民調，發布「棄保」數據，國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉義認為這是被刻意操作的民調，怒告網路媒體「上報」引用TVBS民調數據，操作棄保效應，有意圖使候選人不當選；國民黨花蓮縣黨部也發聲明，縣黨部與候選人尊重司法調查。

黃啟嘉表示，提告主因是要撥亂反正，不要讓這樣風氣持續下去，應該是展現出候選人政見及個人特質，共同營造支持度，不要用奇怪的招術來影響選舉結果。

黃啟嘉強調，針對民調數據，每一家媒體都會引用，但請據實以告，千萬不要公開製作棄保效應，但數據或棄保做為「內參」就不構成違反事證。

對手有無刻意操作民調或製造棄保效應，黃啟嘉說，公道自在人心，無從得知對手是否有操作棄保，但參選至今，讓他飽受流言困擾，「說他選假的」又說「民調低靡」，不過他委託民調公司所做的數據，支持度並不差，昨天馬英九前總統到花蓮幫他站台，這是一場成功造勢，怎料當天棄保民調就被網媒公布，動機可議。

國民黨花蓮縣黨部強調，絕對維護言論自由與新聞自由，但並不表示可以接受特定媒體的惡意操作，致傷害選情。因此，今日的提告，是候選人自我保護的無奈舉措，單純希望遏止不良選風，該報導背後，是否另有內情，縣黨部與候選人相同，相信並尊重司法調查。

(中時 )