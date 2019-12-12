LINE台灣今公布2019年貼圖排行榜與LINE TV排行榜，今年在台灣引爆熱潮的「隨你填貼圖」，從榜單中看到創作者的極致創意，可見用戶追求客製化的需求；另外在貼圖、表情貼還有主題等各類作品逐漸趨於多元，分眾客群喜好大不同。而串流影音的部分，LINE TV排行榜前十名9成都是台劇，其中更包含自製作品。2019年隨你填貼圖的全球榜單冠軍，由「熊大&兔兔BROWN&FRIENDS隨你填貼圖」奪得，而影音串流的部分《我們不能是朋友》拿下LINE TV觀看人數冠軍。

人人使用的貼圖今年有什麼趨勢呢？為讓用戶使用專屬貼圖增添溝通樂趣，LINE去年推出的姓名貼圖引發高度討論，今年全新推出的隨你填貼圖，一上市就在台灣引爆熱潮，大受歡迎，僅台灣地區的營收就占了全球總銷售的45%，為用戶數占比的三倍。在官方貼圖推出首組「熊大&兔兔BROWN&FRIENDS隨你填貼圖」後，許多原創市集創作者爭相詢問是否開放投稿，10月正式開放後，至今已累計700組隨你填貼圖送審。

隨你填貼圖的全球榜單冠軍，眾望所歸為「熊大&兔兔BROWN&FRIENDS隨你填貼圖」奪得，本土創作者作品「白爛貓」勇奪全球榜單第二名，第三名則是融化少女心的卡娜赫拉作品「Piske和Usagi」獲得。

今年官方貼圖冠軍由「好想兔」蟬聯，官方貼圖排行榜前五名本土創作者就包辦四席，緊接著大家都喜歡的「熊大&兔兔」，還有「白爛貓」、「貓貓蟲咖波」及「豆卡頻道」，可愛系貼圖依舊深受台灣用戶喜愛。

原創市集的榜首由「白爛貓」蟬聯，其中以可愛畫風受到歡迎的「胖才可愛」首次強勢入榜，其他「晴天P莉」跟「小圓帽、肖阿咪」展現親民有禮風格，名次也較去年大幅提升，角色可愛字又大讓小朋友或長輩用起來愛不釋手；厭世風格的「小朋友有事嗎」持續發燒，而不敗款可愛風格的「貓貓蟲咖波」、「懶散兔與啾先生」也在榜單上有名，其中「懶散兔與啾先生」更在今年榮膺第六位原創市集名人堂。

在影音串流的部分，LINE TV今（2019年）年主打多元台灣戲劇，有效促進觀看流量與用戶成長，從主力（18至44歲）用戶喜愛的前十大戲劇排名來看，除了由LINE TV獨家首播的大陸古裝戲劇《知否知否應是綠肥紅瘦》外，其餘9部皆為台劇，愛情偶像劇《我們不能是朋友》拿下觀看人數冠軍，擴及到討論社會議題的《最佳利益》與《噬罪者》、LINE TV今年的自製靈異題材的《靈異街11號》與愛無界限的BL劇《HIStory3-那一天》。值得一提的是，台語時代劇《天之蕉子》也一口氣就擠進第二名。

LINE TV今年所播出的戲劇中《靈異街11號》、《天之蕉子》及《最佳利益》是不分年齡層，大眾均喜愛的作品；而主打大宅院家庭鬥爭的陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》是今年LINE TV的流量冠軍，越年長的用戶越喜歡。

而韓劇部分以挑戰社會議題的劇種最受青睞，像是探討升學壓力的《SKY Castle天空之城》與上流社會鬥爭的《優雅的家》皆在網路上引起爆炸性的討論，為LINE TV今年度最熱門的韓劇；翻拍自經典日劇的機器人愛戀題材的《絕對達令》，內容不僅充滿粉紅泡泡，輕鬆有趣的劇情更是吸引了用戶們於留言區瘋狂討論。

(時報資訊)