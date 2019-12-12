「愛的關東煮」將陸續送到全縣1000餘名學童手中。（張朝欣攝）

歲末寒冬，夜光天使課輔班的學童最希望吃到熱呼呼的關東煮，雲林縣議員蔡岳儒因此邀集同濟會等社團共同舉辦「愛的關東煮」活動，12日在雲林縣北港鎮北辰國小開跑，將陸續把充滿愛心的關東煮送到全縣1000餘名學童手中。

「愛的關東煮，夜光天使關懷行動」由國際同濟會雲林區、雲林縣議員蔡岳儒等共同主辦，今年擴大舉辦，提供60個夜光天使班及弱勢學童課輔班1000餘名小朋友，在寒冷的冬天裡享用熱呼呼的關東煮。

夜光天使班的學童主要來自於單親、低收入家庭等弱勢族群，平常較少吃到關東煮，因此都非常期待，還有小朋友覺得很好吃，要把關東煮留著帶回家跟爸媽享用，讓人既感動又不捨。

同濟會雲林區區主席溫德榮表示，希望藉由愛的關東煮活動，讓夜光天使班學童們感受到愛的力量，日後有能力時加入愛的關東煮行列，回饋社會讓愛永續傳承。

縣議員蔡岳儒指出，「愛的關東煮」校園巡迴活動從北港、水林、口湖3鄉鎮開始，至今已擴增到全雲林縣，顯示大家對夜光天使孩子的關愛不斷持續擴大中，希望大家持續付出愛心，讓孩子在溫暖的心、熱騰騰的食物中長大。

(中時 )