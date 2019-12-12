針對楊蕙如帶領綠營網軍爭議，楊迄今神隱，甚至傳聞楊已出境。對此，國民黨展開攻勢，宣布即日起發動「全民尋找楊蕙如」活動，要求楊蕙如出面說明，並發起「全民檢舉惡質網軍」活動，呼籲全民共同檢舉。

國民黨表示，楊蕙如涉嫌雇用網軍發布特定訊息，在網上操作輿論風向，並間接造成我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，日前遭台北地檢署起訴，黨主席吳敦義昨天在常會中直指楊蕙如是「卡鬼」，不是「卡神」，並質疑楊已「畏罪潛逃」出境，要求立法院黨團協助確認其是否如傳聞出境。

國民黨強調，楊蕙如迄今神隱，綠營人士紛紛急於切割，民進黨、特別是謝長廷系人馬與楊蕙如關係密切，蔡英文總統、蘇貞昌院長都欠國人一個說明，但民進黨連日來卻意圖轉移焦點，模糊是非。因此，國民黨即日起發起「全民尋找楊蕙如」與「全民檢舉惡質網軍」活動，還給國人免於恐懼的網路環境。

(中時 )