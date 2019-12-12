日勝生集團（2547）今（12）日宣布，正式「插旗」高雄發財去！旗下泰誠營造成功獲選為「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都更實施者案的最優申請人，預計明年第一季可望正式簽約，揮軍南台灣。

日勝生今天表示，其100％持有之子公司泰誠發展營造公司，參與交通部台鐵局公開評選「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都市更新實施者一案，獲選為最優申請人。

日勝生協理陳婷婷表示，「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案緊鄰台鐵高雄車站，面積約2.7744公頃，屬第二種特定商業區，為交通部鐵路管理局及高雄市政府工務局之公有土地，建蔽率50％、容積率300％。距離火車站與民族通勤站僅500公尺，北側緊鄰地下化綠道及71期重劃區。

依據高雄市政府及官方規劃，71期重劃區以高雄車站站體為核心，鐵路地下化後，高雄車站站體未來發展定位為「高雄之心」，本案周邊並有後驛、建國、長明、高醫大等商圈，具有開發效益。

日勝生集團完成多項重大公共工程之投資建設與營運，其中泰誠發展營造多有參與，包括台北轉運站BOT案、桃園污水下水道系統BOT案、多個捷運聯合開發案、地上權案、青年社會住宅案等。

日勝生表示，集團具備多元事業營運的豐富經驗，團隊將其融入整體規劃設計中，並以打造「全齡社區 健康之家」為開發理念，「掌握鐵路地下化都市縫合之發展契機，帶動雙軌雙站綠園道沿線發展」為開發目標，透過團隊規劃帶動車站周邊區域商業之興起，將區域特性之綠色交通與區域產業進行串聯，增加在地就業機會，提升地區產業價值。

初步以日勝生集團京站之軌道經濟與首都東西軸線翻轉之成功經驗，規劃包含一棟商場及住宅結合之複合式多功能社區，配合交通部及高雄市政府之都市計畫，使高雄舊城區能機能轉型與南北軸線翻轉再生，預期本案將成為高雄車站周邊現代化城市景觀地標之一。

(工商 )