遠東航空無預警停業！副總哽咽：今早才知道

遠東航空由於營運虧損，資金又籌措困難，明（13）日起停止一切飛航營運。民航局今（12）日下午召開記者會表示，昨天遠航出現銀行融資未能如期繳款，今早要求遠東航空前來說明，獲知將停止營運。民航局說，已要求遠航務必確保飛航安全，將滯留在外旅客優先載運回臺，並妥善處理已購票旅客及保障員工權益。

民航局說明，考量遠東航空財務體質不佳，民航局訂有「遠東航空公司財務異常應變計畫」，並成立應變小組，自2017年7月起對遠東航空財務及飛安持續進行高度監管，並要求設立消費者信託專戶，高度監管遠航飛安與財務。目前相關應變作為，均依計畫執行。

民航局說，近期檢查發現該公司資金流動性不足、仰賴董事長張綱維持續挹注資金，昨（11）日出現銀行融資未能如期繳款，民航局應變小組依應變計畫於今天上午8點召開會議，並要求遠東航空來民航局說明。

然而，遠東航空卻表示因目前已無法聯繫上董事長張綱維，無法繼續挹注資金，遠東航空將自明（13）日起暫時停止營運。民航局指出，已要求該公司務必確保飛航安全，將滯留在外旅客優先載運回臺，並妥善處理已購票旅客及保障員工權益。

民航局進一步說明相關處置措施。在「國際及兩岸航線」部分，目前國際及兩岸航線部分滯留在外及在台旅客約500人，因大部分為團客，已請觀光局協助督導旅行社妥處有關事宜。

第二，在「國內線疏運」方面，民航局說，已請立榮及華信航空公司增開航班及放大機型方式協助疏運旅客。鑑於遠航明日起為停航狀態，民航局呼籲旅客及早變更行程，改訂其他業者機票。

第三，至於消費者權益上，民航局說，已在應變小組會議中，要求遠東航空務必全力妥處消費者權益事宜；另就涉及旅行社部分，應洽相關合作旅行社協助處理旅客行程安排及機票退款事宜。

第四，從民航法規上，銀行局說，依據民用航空法第48條規定，民用航空運輸業應於停業或結束營業前提送結束營業計畫，申請民航局核轉交通部核准，並於核准之日起60日後始得停業或結束營業；該公司自明日如有停止營業之事實，因嚴重侵害公眾利益違反規定，民航局將依民用航空法第112條對公司進行處罰，最重處新臺幣300萬元罰鍰並報請交通部廢止其許可，另移請檢方對負責人進行調查，依民用航空法第110條之3規定最重可處3年以下有期徒刑，併科新臺幣2億元罰金。

(工商 )