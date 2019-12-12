郭靜12日出席麥當勞叔叔之家慈善基金會公益活動，平時除了愛唱歌私下也愛畫畫，特地捐贈一幅和受助兒童云云合力完成的插畫，不過10月初郭靜打排球時不小心「吃蘿蔔」，左手無名指關節挫傷，還嚴重到住院開刀，坦言生活有些不便，近1個月手都不能碰水，只能用擦拭清潔，搞笑「品香」左手一番，笑說「手好像沒有很乾淨」。

郭靜日前打排球吃蘿蔔，左手無名指挫傷彎曲。（許政榆攝）

從高中就開始打排球，郭靜說「打這麼多年從沒這樣過」，原以為只有托球才會吃蘿蔔，回憶受傷當下「那時我站後排接球，想說怎麼痛痛的，拿起來一看手竟然變形」，雖然已開刀完，至今左手無名指仍無法彎曲，不過相當獨立的她，包括洗頭等還是自己來，現階段要不斷伸拉手指復健，預計3個月腫脹情形才會完全消除。

由中天、中視獨家轉播的「愛．Sharing2020高雄夢時代跨年派對」，郭靜將和曾國城、王仁甫、路嘉怡等一同主持，被問到壓力會不會很大，郭靜笑說「有其他前輩在還好，應該是他們比較擔心」。年底工作滿檔，聖誕節也會在工作中度過，郭靜坦言「12月特別忙，忙到我都不知道禮拜幾」，透露日前飛大陸工作，同時錄製戲劇OST，雖沒感冒但鼻音重，錄輕快歌曲時還被製作人虧「這鼻音，聽歌會開心不起來」。

郭靜愛唱歌私下也愛畫畫，特地捐贈一幅和受助兒童云云合力完成的插畫。（麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

麥當勞叔叔之家慈善基金會慈善晚會，郭靜擔任愛心大使，12日出席記者會傳遞正面力量。（麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

麥當勞叔叔之家慈善基金會2019慈善晚宴將於12日舉行。（麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

因工作繁忙，郭靜自爆近期經期大亂，本來想吃中藥調理，「沒想到月經又來了，只好下個月在調」，被問及忙碌工作之餘，會不會希望有個伴能分擔憂慮跟分享心事？郭靜則苦笑說「我忙到都快沒朋友，上禮拜辦二手拍活動，還跑去麻煩司機大哥幫我載東西」，搞笑許願新年新希望「希望明年有新朋友」。

對於感情狀況，郭靜說現在是單身，不過有女友，「我養三隻貓，有一隻特別愛黏我，很像女友」，走到哪愛貓跟到哪，郭靜笑說自己忍不住念愛貓「妳有點自己的生活好嗎？去忙自己的事」，相當愛毛小孩的她，透露20幾歲時很想要生小孩，但這幾年看到社會新聞有點害怕，話鋒一轉則說「要生也要有對象，感覺可以先去凍卵，有凍有保佑」。將近3年未推出新專輯的她，近期將會先推新單曲，新專輯目前正在收歌階段，預計明年也會有個人演唱會。

(中時 )