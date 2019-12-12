人氣童星伊萊在網路上相當受到歡迎，也常在百貨公司的廣告封面上出現，混血的他還有個可愛的妹妹伊菲，近日伊菲探班哥哥，意外被選為封面人物，她也是知名百貨有史以來年紀最小的聖誕封面人物。

萌娃童星伊萊（左）與妹妹伊菲（右）。（圖／微風提供）

相較去年還沒有頭髮的伊菲，在拍攝時較為生澀害羞，此次拍攝儼然成為專業網美，表情到位十分可愛，而且茂密的頭髮及高挑身材，未來朝一線名模發展也很有可能，此外伊菲也將於12/22舉辦個人見面會，當然哥哥也會一起現身，不過主角換人做了不知道伊萊是否會吃味？

伊菲相當可愛。（圖／微風提供）

伊萊媽表示，其實哥哥伊萊從以前就是寵妹狂魔，現在有妹妹可以一起跟哥哥玩樂，反而感情更好，甚至妹妹在分享食物給家人吃的時候，哥哥都是排在第一位，媽媽則是最後一位，伊萊媽苦笑說這黑臉扮的還真徹底，現在伊萊一家朝YOUTUBER的身份延伸，期待未來能分享更多的親子生活給大家，12／12開始粉絲們也可以在微風台北車站看到伊菲可愛的身影。

(中時電子報)