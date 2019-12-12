LINE 台灣今公布2019年貼圖排行榜，帶領大家回顧過去一年台灣用戶貼圖喜好！今年在台灣引爆熱潮的「隨你填貼圖」，從榜單中看到創作者的極致創意，可見用戶追求客製化的需求；另外在貼圖、表情貼還有主題等各類作品逐漸趨於多元，分眾客群喜好大不同。

LINE 官方貼圖隨你填排行榜。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

貼圖客製化再升級 隨你填貼圖在台引爆熱潮

人人使用的貼圖今年有什麼趨勢呢？為讓用戶使用專屬貼圖增添溝通樂趣，LINE 2018年推出的姓名貼圖引發高度討論，2019年全新推出的隨你填貼圖，一上市就在台灣引爆熱潮，大受歡迎，僅台灣地區的營收就佔了全球總銷售的45%，為用戶數占比的三倍。在官方貼圖推出首組「熊大&兔兔 BROWN&FRIENDS 隨你填貼圖」後，許多原創市集創作者爭相詢問是否開放投稿，10月正式開放後，至今已累計700組隨你填貼圖送審。

隨你填貼圖的全球榜單冠軍，眾望所歸為「熊大&兔兔 BROWN&FRIENDS 隨你填貼圖」奪得，本土創作者作品「白爛貓」勇奪全球榜單第二名，第三名則是融化少女心的卡娜赫拉作品「Piske 和 Usagi」獲得。

2019原創市集隨你填排行榜。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

而原創市集開放隨你填貼圖投稿以來，風格更加多元，觀察目前台灣市場前五名得主可看到各個獨具特色，冠軍是用圖說故事高手「LV.7 野生喵喵怪」，精準傳達盡在不言中的無奈。第二名的「某人日常-老娘工蝦毀!!!」生動表情祭出滿滿的厭世白眼，第三名的「總裁歐巴&溫柔小姐情侶隨你填貼圖」除了延續原本的帥氣歐巴風格，還加上了 Q 版撒嬌元素。第四及第五名則是充滿個人特色的「肥宅隨你填」跟「醜白兔-第五醜-隨你填好填滿」，「肥宅隨你填」的黑色幽默涵蓋各類時事議題，而醜白兔的搞笑無釐頭也展現了獨特魅力！

LINE 官方貼圖排行榜。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

好想兔蟬聯官方貼圖榜單冠軍

今年官方貼圖冠軍由「好想兔」蟬聯，官方貼圖排行榜前五名本土創作者就包辦四席，緊接著大家都喜歡的「熊大&兔兔」，還有「白爛貓」、「貓貓蟲咖波」及「豆卡頻道」，可愛系貼圖依舊深受台灣用戶喜愛。

LINE 原創市集今年五週年，以「夢想成真」為主軸，深耕台灣創作市場，今年率50位貼圖創作者參與文博會，吸引許多貼圖愛好者，統計參觀文博會人數超過35萬人；而原創市集國際論壇邀集海內外知名創作者分享創作心得，包括來自日本的 Kanahei（卡納赫拉）、Chikuwa（反應過激的貓）等多位創作者現身參與，活動直播線上觀看人數達45萬人。

原創市集創意無限 特色分眾作品紛紛上榜

原創市集的創意無限，榜首由「白爛貓」蟬聯，其中以可愛畫風受到歡迎的「胖才可愛」首次強勢入榜，其他「晴天 P 莉」跟「小圓帽、肖阿咪」展現親民有禮風格，名次也較去年大幅提升，角色可愛字又大讓小朋友或長輩用起來愛不釋手；厭世風格的「小朋友有事嗎」持續發燒，而不敗款可愛風格的「貓貓蟲咖波」、「懶散兔與啾先生」也在榜單上有名，其中「懶散兔與啾先生」更在今年榮膺第六位原創市集名人堂。

2019原創市集表情貼排行榜。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

個人原創表情貼／實用文字嗆人很給力

在去年開放原創市集創作者投稿的「個人原創表情貼」首度公開榜單，可在聊天時穿插使用的表情貼，有別於貼圖以圖片為主，表情貼排行的前兩名「史上最嗆貼圖」與「超實用日常貼心回覆語錄」以文字為主，反應用戶利用表情貼可在文字間穿插的特性，讓文字訊息呈現更活潑，好友間互嗆或是彼此關懷更醒目。緊接著「ㄇㄚˊ幾兔表情貼」、「小朋友的表情貼」、「反應過激的猫（吾輩は猫です。）絵文字 2」則是大家熟悉的貼圖創作者，將角色以表情貼方式呈現，也受到粉絲們的喜愛和支持。

2019原創市集主題排行榜。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

個人原創主題／背景簡約風崛起

原創市集的主題排行榜則呼應台灣用戶貼圖喜好，排名依序是「白爛貓」、「豆卡頻道」、「好想兔」、「江先生（停雨出品）」與「亞拉」。其中以療癒主題設計而躍升榜上的江先生（停雨出品），以簡約風格的主題設計作品獲得第四名，觀察其他排行榜中的主題，大多為簡約畫面搭配可愛角色點綴，讓用戶在聊天界面上保有乾淨空間，又有喜愛角色陪伴。

(中時電子報)