「太荒謬了！」台南市文化局原訂13日上午舉辦「藝陣教案設計徵件比賽」頒獎記者會，今天下午卻傳出執行廠商竟上網公開徵求「鼓掌部隊」，台南市文化局得知消息後，當機立斷，緊急通知取消記者會。

台南市文化局為了讓藝陣文化札根，委託廠商辦理「藝陣教案設計徵件比賽」，鼓勵藝陣教案原創與開發，並選出前3名，原計明天上午10時30分，在台南公會堂舉行頒獎記者會。但網路臉書社群卻出現一則招募訊息，載明「徵求文化發表會出席人員」為主題，內容為「坐著、鼓掌」，出席費150元，並註明需年滿18歲，時間、地點就是文化局要舉辦的記者會。

文化局表示，活動執行廠商行為嚴重斲傷該局辦理傳統藝陣推廣活動之意旨及各獲獎人權益，除了已經斷然取消明天的活動，並將追究廠商是否存在契約上之執行缺失及責任。經致電詢問執行廠商，對方表示該則招募訊息為個人疏失，已經下架，並向台南市文化局回報與處理。

(中時 )