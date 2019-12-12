屏東縣議員潘淑真因涉嫌賄選判決當選無效定讞，由前潮州鎮長洪明江遞補。洪明江卸任後即回到之前工作的中油當操作員，如今遞補上議員將申請退休，12日在臉書PO出最後一個輪值大夜班的照片，感觸32年的中油歲月即將熄燈。
洪明江之前在中油林園石化事業部擔任基層操作員已30多年，9年前申請留職停薪，以工人身分投入潮州鎮長選舉，順利成為「工人鎮長」。2屆任期結束後轉戰縣議員選舉，不幸敗選，卸任後不戀棧權位，又回到原工作繼續打拚。
回到中油後洪明江成為「最資深的菜鳥」，所幸在同事協助下很快又找回以往工作節奏，並與年輕同仁一起輪值24小時的現場作業。原以為應該在中油做到退休，沒想到意外遞補上縣議員；他說，待收到縣議會通知，即向中油申請退休。
12日他在臉書PO出輪值最後一個大夜班的照片，寫道「突然間內心湧出好多感觸，感謝中油這塊園地造就我的成長，再怎麼精彩的中油日子終究還是要熄燈。」不少人都留言恭喜他遞補議員。
洪明江說，扣掉8年10個月的鎮長生涯，他已在中油工作32年，原本預計2年後退休，沒想到提早到現在。大夜班早上例行工作就是關掉廠房照明，熄燈當時心中真是百感交集；目前他已開始向廠內各單位辭行，準備為民喉舌工作。
(中時 )
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