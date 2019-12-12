防爆小組就定位準備拆除爆裂物。（莊曜聰攝）

國民黨台南市黨部主委謝龍介到現場關心狀況。（莊曜聰攝）

確認安全無虞，鑑識中心人員進入現場採樣蒐證。（莊曜聰攝）

國民黨台南後壁黨部下午驚傳遭人放置爆裂物，黨部的工作人員發現後馬上報警，後壁所員警立刻趕往，拉起封鎖線並通報白河分局偵查隊、台南市刑警大隊鑑識中心，先將疑似爆裂物蓋上防爆毯隔絕，現場戒護等防爆小組前來，正在雲林北港跑行程的台南市黨部主委謝龍介也趕回來關心，後壁區黨部主委莊永瑞說，監視器影片有錄到今天清晨一名男子曾到現場，已將帶子交給警方，警方將全力偵辦。

派駐保五總隊的防爆小組到場後，立即啟動相關程序，由身著防爆衣的幹員拆除疑似是引線的物品，再啟動X光掃描，最後確認無引爆危險，安全無虞，並將相關物品帶回化驗，市警局鑑識中心在現場進行採樣，白河警分局也將循線追查可疑男子到案。

莊永瑞表示，後壁區黨部一早就有志工前來，眾人忙進忙出，並非發現有何異樣，他下午1時許才赫然看到這包不明物體，黨部人員調閱監視器畫面，發現一名頭戴鴨舌帽的男子在清晨5時許曾經出現在現場，但不確定是否此人所為，已將相關影帶交警方偵辦。

警方疏散在場人士，並拉起封鎖線，蓋上防爆毯，再由防爆小組確認是否是爆裂物，所幸最後虛驚一場，台南市黨部主委謝龍介原先在跑韓國瑜行程，收到消息立刻從雲林北港趕回來，他表示將靜待警方調查；立委參選人蔡育輝表示，希望這不是因為選舉恩怨而衍生出的事件，他也相信警方能保障參選人及民眾的生命財產安全，並呼籲各陣營支持者都要理性，公平競爭面對這場選戰。

(中時 )