遠東航空今（12日）上午傳出訂票網頁大當機，民眾怨聲載道。懷疑惡意倒閉謠言四起，由於董座張綱維始終聯絡不上，副總黃育祺也苦嘆「孤臣無力可回天」。隨後不久爆出13日起全面停飛，疑似公司不堪資金長年虧損，面臨倒閉。而在《遠東航空》臉書粉絲團上，更是看到民眾的心情如坐雲霄飛車，從震驚轉為失落，再轉為憤怒，差點崩潰。

遠東航空今日爆出停飛消息，不少民眾在臉書《遠東航空》上留言助氣，盼「胖胖航空」能夠度過難關。但在隨後公司證實謠言，13日起停飛，公司也面臨解散，民眾從震驚轉為憤怒崩潰，痛批「早不倒晚不倒，等到過年返鄉票入帳後才倒，是在哈囉？」、「破老闆要不要面對？」民眾抱怨聲四起，「倒霉的永遠是消費者」。

對此，稍早旅行業同業公會也在記者會中表示，會擔起責任協助與有關單位協助民眾後續程序，並同時痛批民航局，不要總是把爛攤子交給業者處理，應同樣擔起責任。

至於遠航董座張綱維目前個人行蹤仍不明，手機關機，始終保持失聯狀態。

最新消息指出，在民航局寄者會上驚傳張綱維遺書，表示深受詐騙集團所謀騙，願以死謝罪，但仍會死不瞑目。

遠東航空無預警停業！副總哽咽：今早才知道

(中時電子報)