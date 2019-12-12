◎遠航閃電停飛 華信.立榮接手航線

遠航今天發出公告，因公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

◎遠航董座張綱維消失 副總道歉

遠東航空傳出停業消息，航空界人士透露，遠航昨發生跳票，引發民航局疑慮，但民航局和遠航聯繫，遠航內部卻無人可聯繫上董事長張綱維。旅行公會全聯會理事長蕭博仁也證實，找不到張綱維，遠航副總黃育祺則用簡訊向他道歉。

◎羅智強嗆聲公車 3句話洗臉蔡政府

台北市議員羅智強日前承諾自己創立的YouTube頻道「戰神94強」訂戶破5萬將推出100輛護公投、護司法的嗆聲公車，今早羅智強攜手前台北市長郝龍斌、北市議員侯漢廷一同捍衛公投法，舉辦「嗆聲公車」再上路記者會，上頭寫著「還我公投併大選」，抗議總統蔡英文強行修正「公投法」。

◎八三夭嗨唱 阿電遭爆「泰」敏感

八三夭甫結束「想見你 想見你 想見你」小巨蛋演唱會，12月赴泰國參加東南亞最大戶外音樂節「大山音樂節」，和泰國天團Sweet Mullet合作，獻出泰文歌處女秀，雖語言不通，主唱阿璞特地練當地高中熱音社流行的搖滾high歌，展現滿滿誠意，台下樂迷更瘋狂甩頭大合唱，全場嗨到最高點。

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(中時電子報)