國民黨台南市黨部主委謝龍介12日提出「最高票魔咒」，認為上屆獲全台最高票的立委王定宇，這次不一定能贏過國民黨推出的洪秀柱，王定宇回應尊敬對手實力，對選情不樂觀也不悲觀。

距台灣總統與立委大選不到1個月，台南市立委選戰藍綠火拚態勢明朗，國民黨在台南立委第六選區中，推出擁有高知名度與網路媒體曝光率的洪秀柱，對決民進黨王定宇，兩人廝殺戰況受外界關注。

對洪秀柱如何贏過上屆得票王，謝龍介提出，王定宇上屆雖是全台最高票，這次卻有落選危機，因為過去其他區的立委選戰中，民進黨林岱樺與國民黨吳育昇都曾獲得最高票，但出現「再選卻落選」狀況。暗指洪秀柱這次可以創造奇蹟。

謝龍介分析，王定宇有派系矛盾，基層經營並不好，短短幾年「從虱目魚變黑鮪魚」，不是選民所樂見。部分選區從永康變成東區，基本盤同樣對藍營有優勢，可以彌補新豐區的不足，對國民黨這選區的洪秀柱選戰深具信心。

謝龍介並稱，如果立委的選票與總統選票可以產生連動效應，國民黨在台南市能突破一席，總統參選人韓國瑜的當選機率超過8成，況且以目前選情來看，「國民黨有機會拿下不只1席」。

對謝龍介的看法，王定宇回酸，對於親眼見過韓國瑜車下有追蹤器的人所說的話，只能表達無限景仰與尊重。自己尊敬選舉對手實力，不樂觀也不悲觀，提醒政治人物說過的話會被檢驗，將來面對時，要知道該怎麼回答。

(中時 )