最新一項調查結果顯示，全球主要大企業的眾多財務長（CFO）認為，亞馬遜CEO傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）是10年來最優秀的商界領袖。阿里巴巴創辦人馬雲排名居次。

「全球CFO理事會」（Global CFO Council）代表著世界上一些最大的上市公司和私營企業，這些CFO們管理著多個行業數萬億美元市值的企業。最新一項調查結果顯示，近1/3的「全球CFO理事會」CFO認為，貝佐斯是10年來最令人印象深刻的企業領袖。

緊隨貝索斯之後的分別是阿里巴巴創辦人馬雲和特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk），分居第二和第三位。此外，其他上榜的企業高管還包括微軟CEO納德拉（Satya Nadella）、蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）、「股神」華倫·巴菲特（Warren Buffett）和摩根大通CEO傑米·戴蒙（Jamie Dimon）。

貝佐斯在20世紀90年代中期建立了在線書店亞馬遜，2015年亞馬遜超越沃爾瑪，成為美國最大的零售商。2018年，亞馬遜銷售額達到了約2330億美元。如今，貝索斯個人資產總額約為1090億美元。

(中時電子報)