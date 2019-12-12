北市拖車司機卸貨 後車斗壓傷命危 17:482019/12/12 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1名司機在延平北路卸貨時，遭車斗壓傷命危。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消獲報，12日下午4時20分左右，1名50多歲的拖車司機，在延平北路7段進行貨物卸載時，疑似操作不慎，被降下的後車斗壓傷，司機當場重傷倒地，失去生命跡象，目前正送往新光醫院急救中。 (中時 ) #北市 #命危 #施工 #意外 #拖車 #司機 #車斗 也許您會感興趣 推薦閱讀 索建商1717萬回扣 新北議員陳科名延押 15:492019/12/09 社會 美女主播蔡逸帆開車超殺 竟讓砂石車司機拿球棒開罵 05:552019/12/10 娛樂 大埔截水溝封了4個月沒施工 怨聲載道議員怒轟 16:222019/12/10 生活 國防部軍營衛哨遭撞 計程車司機命危送醫 20:132019/12/10 社會 法定職務見解 涉貪里長獲輕判 12:302019/12/11 社會 打造登山體驗新亮點 蝙蝠洞登山步道部分封閉施工 13:592019/12/11 生活 真漢子侯友宜 40年前立遺囑：中槍命危別救！ 16:152019/12/11 社會 阿里山公路貨車翻覆 台18線雙向阻斷 21:462019/12/11 社會 176線道麻佳路將施工1年 警加強取締新樓醫院前違停 09:282019/12/12 生活 精神不濟釀翻車 阿羅哈客運3死13傷司機起訴 12:492019/12/12 社會 社會熱門新聞 張綱維遭爆綠營高層助貸款 地下錢莊欠鉅額 - 社會 原因曝光！國中女墜亡 疑似因為手機 - 社會 「我殺了你媽媽」 彰化男失蹤近月曝屍台南鄉間 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 珠寶商「膨風」 購物台賣假寶石獲利1.3億元 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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