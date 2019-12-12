北市警消獲報，12日下午4時20分左右，1名50多歲的拖車司機，在延平北路7段進行貨物卸載時，疑似操作不慎，被降下的後車斗壓傷，司機當場重傷倒地，失去生命跡象，目前正送往新光醫院急救中。

(中時 )

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