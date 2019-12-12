中國駐韓大使邱國洪12日應南韓全國經濟人聯合會（全經聯）邀請出席座談會時表示，中國國家主席習近平認真考慮明年上半年訪問南韓。

根據韓聯社報導，邱國洪說，日前中國國務委員兼外交部長王毅為了籌備兩國領導人互訪對南韓進行訪問，相信兩國高層的密切交往將對發展兩國關係起到推動作用。就「薩德」問題，邱國洪表示，雖然兩國為此有過矛盾或分歧，相信有關問題會得到妥善解決。

邱國洪表示，中韓兩國合作潛力巨大，雙方需要共同挖掘合作潛力。為此，兩國要加強高層交往，保持密切的經濟和人文交流，並加強多邊主義建設。邱國洪表示，南韓「新南方政策」和中國「一帶一路」具有不少共同點，兩國應各自發揮優勢共同開拓東南亞等第三國家市場，鞏固以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

他還指出，兩國通過國際組織加強在地緣政治、氣候變化、恐怖主義、半島問題上的合作，當下應在多邊主義體制下積極謀求和平與完整，推動國際秩序朝更加公正合理的方向發展。

全經聯副會長權泰信在座談會上表示，希望韓中兩國的經貿關係能恢復到「薩德」之前的水平，中方能完全放開限制赴韓團體遊。

當天，東洋物產企業會長金熙勇、大韓航空代表理事禹基洪、農心副會長樸焌、哈拿多樂旅行社社長金鎮國等18名企業人士出席座談會。

(中時 )