韓國瑜原定明日的金門行程，今天傍晚臨時決定延期。（李金生攝）

受到遠東航空無預警停飛的影響，原定明（13）日跨海到金門造勢的國民黨總統候選人韓國瑜，今天傍晚已確定延期，支持者對此反應不一。有的對未能如期相見感到失望，有的則認為鄉親都在忙退票，現在來不是時候。

國民黨金門縣黨部表示，韓國瑜明天到底會不會來？民眾都十分關心，電話一通接一通打來，讓工作幹部應接不暇，傍晚才確定他沒有辦法飛到金門，明天競選總部成立大會延期，時間將另行通知，感謝各位鄉親的支持和關心。

韓國瑜原定明天上午參加競選總部成立大會，並參拜地方信仰中心浯島城隍廟、北鎮廟和烈嶼保生大帝廟，並勘訪興建中的金門大橋、湖井頭戰史館，同時出席庶民總統韓國瑜後援會及青年論壇。

當地支持者認為，碰到遠航停飛這種「大事」，原已訂購春節機位的鄉親急得團團轉，擔心影響家人過年返鄉的行程，原本也準備搭乘遠航來金門的韓國瑜若照常來到，恐怕被酸用「特權」喬其他航空公司的機位，招致對手陣營攻訐，還是延緩一下的好。

(中時 )