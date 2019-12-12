張綱維曾與陳怡蓉交往。(本報系資料照)

遠航今(12號)驚傳無預警停業，董事長張綱維一度不知去向，稍早更傳來遺書，表示因遭詐騙集團欺騙加上兩岸不景氣，導致公司虧損，即便已自掏腰包9億墊款仍無力回天，只想以死謝罪。其實張綱維昔日不僅在商場闖出一天片，連感情事界也相當精采，如今落得如此下場，令人不勝唏噓。

張綱維感情世界精彩，女星韋汝為他生下兒子後淡出演藝圈，雖在峇里島結婚，卻因沒在台灣登記，所以沒有名分，之後又爆出張綱維與自家空姐范壁如勾手交往。

連曾與他交往過的女星陳怡蓉也看不下去，以朋友身分勸他「別讓孩子的娘難過」，可惜張綱維、韋汝戀情依舊畫下句點。2017年時，張綱維仍被拍到與范碧如約會看電影，兩人似乎穩定交往中。

不過韋汝、張綱維好聚好散，雖然據傳韋汝因婆媳關係嫁不進張家，但張綱維一直都很細心照顧母子，「韋汝是我兒子的媽，也是我一輩子的朋友。」不僅每月給韋汝15萬生活費，連韋汝被詐騙購買未上市股票損失兩千餘萬元，張綱維也特地派人幫她處理問題，以免孩子的媽再被騙。

除了他親口承認交往的陳怡蓉、韋汝，據悉張綱維還曾與吳亞馨、曾愷玹、關之琳等傳緋聞。

(中時電子報)