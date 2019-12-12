中租控股（中租-KY，5871）旗下中租租車推出租車界首創的彩繪專車，在12月15日正式亮相！中租控股表示，為搶攻年輕與親子族群，中租租車全新打造的「柴寶彩繪車」，推出限量限時款，讓消費者自駕旅遊時，也能享受開箱拍照、打卡分享的樂趣，提高品牌的指名度。

中租控股表示，柴寶彩繪車以中租租車吉祥物「柴寶」為主角，採用日本鈴本SUZUKI 的SWIFT車款，車身外部設計融合休閒旅遊氛圍及繽紛色彩，車體內裝，以安全護帶、座位頭枕呼應外觀設計，其餘如後照鏡套、排檔套等配件，也能見到柴寶的蹤跡，設計相當亮眼吸晴，為消費者的旅遊行程增添繽紛感、童趣風，展現個性化的差異。

中租控股指出，中租租車「柴寶車專案」為期一個月，自12月15日至2020年01年15日為止，專案價平日1,799元、假日2,199元，限定台北大橋站、台北美麗華站、新北中和站、台中中港站、台南北門站、高雄三多站及宜蘭站等七站取還車。專案實施期間，承租柴寶彩繪車，加贈柴寶抱枕乙個。

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