招商傳捷報！經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文12日指出，中港加工出口區開發招商至今22週年以來，目前已引進77家廠商、從業員工逾7,400人、總投資金額超過1,120億元，以及年平均產值達550億元以上的榮景；不僅如此，今年還創造了六個亮點績效，包括招商引資達標、落實5家台商回台投資、成為電動車智慧製造新基地等等。

梁又文進一步表示，今年中港加工區有6項亮點績效，第一個亮點績效是，招商引資績效年年達標！投增資案共21件，投資金額55.27億元，增加440個就業機會；其中，外資招商目標達成率為103％。

第二個亮點績效是，落實台商回台投資。今年共引進車王電子、宇隆、宏全、允誠、志盛等5家企業到中港加工區投資或增資設廠，每年將可創造約75億元產值。

第三個亮點績效就是，中港加工區已成為電動車智慧製造新基地。梁又文說，車王集團投資約25億元於中港園區，打造加工區第一座電動車智慧製造基地，已於今年11月動工，預計於2021年7月正式營運，第一年將提供約300個就業機會，未來將持續增加員工人數。

第四個亮點績效是，中港加工區客製產學提升園區產值。從高中職到研究所及職場一條龍客製化媒合服務，除實質協助廠商人力資源提升外，更讓學生達到入學即就業、就業隨時充電之目標，產學合作提升廠商技術及人力資源，今年輔導的20家廠商營業額年成長2.7％。

第五個亮點績效是，中港加工區太陽能板設置績效超標！今年新增併聯容量廠商計7家，約6.14百萬瓦，順利達成年度3.5百萬瓦目標。中港園區目前設置廠商計26家，約11.8百萬瓦，已提前達成3年總設置容量8.06百萬瓦目標，達成率為146％、居全國加工出口區之冠。

第六個亮點績效是，中港加工區成功輔導廠商循環經濟。廠商廢酸再利用零排廢，有效降低污水廠負荷及環境污染，並增加產值收入及減少原物料採購成本，總經濟效益已突破2億元以上，為全國加工區第一個成功案例。

梁又文強調，中港分處將秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」的理念，落實「深化服務驅動創新、活化土地促進投資、強化生活機能設施、推動永續循環經濟」四個策略，期許成為最貼心的服務團隊，滿足廠商的信任感，打造中港加工出口區成為「活力生產、幸福生活、永續生態」（三生有幸）之幸福園區。

(工商 )