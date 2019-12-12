南山人壽代理董事長尹崇堯遭金管會「緩議」，即暫不符合大型壽險公司董事長資格，南山人壽12日回應，「虛心接受」金管會的決定，將等收到金管會公文之後，儘速舉行董事會，再行推選代理董事長人選。南山人壽資產已逼近新台幣5兆元，據保險局統計，到今年9月底，南山人壽保戶總歸戶後，共有623萬名保戶，也就是全台有近三成的人是南山人壽的保戶，有效保單共1,430萬張，其董事長人選影響深遠。

尹崇堯雖是南山人壽大股東尹衍樑之子，也是英國牛津大學法律博士，但金管會認定其不到40歲的年齡，且只擔任三年董事，仍需時間歷練，提升保險專業及經營決策能力，所以是「緩議」，不是被否准，即未來、也許二年後，尹崇堯若要再出任南山人壽董事長，可以重新再面試、審查。

南山人壽對金管會的決定表示虛心接受，但不會公開回應，強調會儘速舉行董事會，再推選新的代理董事長人選。

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