FED宣布利率維持不變，並暗示明年利率將按兵不動，國際美元應聲走貶，台股一早大漲百餘點，外資今買超台股94億元，外資連2日買超134.89億元。台北外匯經紀公司新台幣匯率則在外資匯入下，一連升破30.5元、30.4元兩道關卡，最高來到30.315元，強升近2角，創下1年半新高。收盤時，在特定美元買盤進場下，新台幣升值幅度縮小，以30.406元作收，升值9.9分，成交量則放大13.22億美元；元太外匯新台幣收盤匯價30.334元，升值1.7角。

匯銀人士認為，12月15日前美國總統川普是否宣布暫緩對中國價值1600億美元商品加徵關稅，對國際股市和匯市都有關鍵影響，若結果不如預期，須提防股匯市動盪。

此外，由於中美貿易戰仍將延續到明年，在供應鏈另覓生產基地的因素下，台灣已經在今年看到台商資金回流的現象，明年亞洲區的經濟成長率估優於今年可達5.5%，新台幣匯價明年會有較重的升值壓力。

(時報資訊)