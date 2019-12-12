民航局下午召開記者會，說明遠航營運情況，遠東航空副總黃育祺也在記者會上，對外正式表達歉意，並表示目前遠航資金缺口3000萬元，這次事件發現是相當突然，而站在主管立場上，也跟勞動局聯繫，會保障1008位員工權利。他也強調，這次是無預警發生，現在只是暫停營運，沒有放棄讓飛機明天能正常派飛。

民航局表示，遠航飛安狀況穩定，但近期檢查流動資金，發現資金不足情況，主要仰賴董事長張綱維資金挹注，而昨天發生銀行融資未能如期繳款，也未能聯繫到張綱維，在無法持續挹注資金，明天暫停營運。

在旅客輸運方面，民航局國內旅運將請立榮、華信協助輸運，金門會增加六班航班輸運，澎湖增加一個班次輸運旅客。滯留在外旅客約500多人，主要屬於團客，也請觀光局督導旅行社協助幫忙。

長榮航空(2618)表示，長榮與立榮航空將會視可增加之機隊運能，以及空勤組員調度能量，盡最大能力協助疏運滯留在外地的旅客。

(時報資訊)