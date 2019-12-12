封測龍頭日月光投控（3711）今日召開重訊記者會，宣布旗下電子設計製造（EMS）廠環旭電子（601231.SH）擬斥資4.5億美元（約新台幣136.43億元），收購歐洲第二大EMS公司Asteelflash，藉此強化生產據點全球化布局、確立歐洲市場地位，掌握先期利基產品商機。

日月光投控財務長董宏思表示，環旭擬收購Asteelflash的控股公司Financiere AFG S.A.S.（簡稱FAFG）100％股權，其中89.6％用現金、10.4%以換股方式支付。本次交易尚需取得歐盟、美國、中國大陸等國家主管單位批准，預計最快明年第三季完成交易。

董宏思表示，Asteelflash去年營收約10億美元、獲利近8千萬美元，專注於服務客戶的少量多樣化需求。目前在8國設有17個生產據點，服務約200多家客戶，以歐洲市場為主，產品應用領域概括通訊、工控、汽車、消費性電子等，為歐洲第二大EMS公司。

董宏思指出，Asteelflash和環旭在生產據點、市場和客戶布局、業務模式、技術能力方面均具明顯互補性。併購Asteelflash後將維持現有經營管理團隊，預期可優化環旭現有客戶結構、客戶布局和營業構成，使狀況更加均衡，並提供客戶更多樣完整的生產據點選擇。

同時，Asteelflash因受限於產量限制，不易爭取大客戶的大型訂單，在成為環旭旗下子公司後，可借助環旭經營規模、製造、品牌和服務等能力，有助於強化Asteelflash爭取大客戶訂單的業務機會，加快成長和規模擴張。

董宏思表示，環旭和Asteelflash未來共同服務將更完整，同時可兼顧客戶在產品發展的不同階段的不同要求，Asteelflash可負責量少、但要求較快生產與設計回饋的新開發產品，環旭則可承接需求量大、且對穩定性及交期有較高要求的成熟產品。

環旭去年展開布局擴張，確立「模組化、多元化、全球化」發展戰略，透過此次收購Asteelflash，預期可望能迅速強化生產據點全球化布局，擴充國際化人才團隊，並確立在歐洲的市場地位，服務日益增加的EMS業務客戶群，並先期掌握利基型產品商機。

環旭2019年1～11月自結合併營收334.96億元（人民幣，下同），年增12.61％。前三季歸屬母公司稅後淨利8.6億元，年增10.76％，每股盈餘0.4元，優於去年同期的0.36元。

(時報資訊)