今日爆發的遠東航空無預警停業事件，為因應遠東航空停業之影響，易遊網發出緊急聲明回應。表示當前已經成立緊急應變小組，以維護旅客權益為優先考量，並協助受影響以致無法依原訂航班出發之旅客。易遊網除盡全力協助外，其他未儘事宜將依照觀光局旅遊定型化契約辦理。

針對遠東航空停飛事件，易遊網提供的聲明如下：

1. 已出發之旅客：因航班取消造成延誤或滯留，易遊網將協助旅客尋找替代航班和返程方案。

2. 國內外個人機票未出發之旅客：將依遠東航空公告協助辦理退票申請，易遊網不收取任何退票服務手續費。欲改搭其他航司，易遊網將協助尋找替代航班。

3. 購買遠東國外團體旅遊行程未出發之旅客：易遊網提供轉團方案以及轉團優惠500元，如欲取消，易遊網不收取任何手續費，如有必要支出依觀光局旅遊定型化契約辦理。其他未儘事宜，則以出團旅行社之公告為主。

若有進一步需求，可洽易遊網服務專線：4128001（手機請加02）。

(中時電子報)