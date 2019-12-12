年底將至，friDay影音特於今（12）日公布2019年用戶觀影排行榜，在電影部分，韓片《與神同行：最終審判》列居年度收視冠軍，其次是韓國最賣座喜劇《雞不可失》，漫威《復仇者聯盟3：無限之戰》為第三名。戲劇則由韓國戲劇包辦前三名，最熱門是韓國人氣男團Wanna One出身邕聖祐和金香起主演的《18歲的瞬間》、第二名為灑狗血到出神入化的《優雅的家》、年度討論度最高的《SKY Castle天空之城》位居第三。

值得注意的是，綜藝節目異軍突起，收視人數節節高升，以韓綜實境秀最為強勢！第一名為羅PD團隊製作、friDay影音全網獨家播出的《一日三餐山村篇》，第二名是friDay影音全台獨家、小S與蔡康永再度合體、也是是唯一打入排行榜的陸綜《花花萬物2》，第三名則仍為羅PD團隊的《新西遊記第7季》，週週都締造出亮眼收視佳績！

friDay影音2019看片排行完整清單。（friDay影音提供／黃慧雯台北傳真）

friDay影音12月份推出多部超強卡司的韓國影劇，包含由河智苑主演的friDay影音獨家跟播愛情戲劇《巧克力》，以及李棟旭首檔綜藝節目《李棟旭想做脫口秀》、馬東石最新作《電影版 壞傢伙們》。另有優質台劇強勢上架滿足觀眾需求，包含看《鏡子森林》中楊謹華和鄭人碩主演的新聞記者如何秉持正義寫出最真實的報導、影后謝盈萱再一力作《俗女養成記》；其他強檔還有全台票房破億的年度驚悚鉅作《牠：第二章》、溫子仁新作帶領觀眾重返厲陰宅宇宙起源《鬼修女》、劉德華傷癒回歸監製主演大作《掃毒2 天地對決》，以及蟬聯日本六週票房冠軍《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》。

歡慶聖誕節與跨年即將到來，friDay影音送大禮！即日起至2020/1/19，只要註冊friDay影音會員，每周五六日皆可抽免費看片序號，週週請你看電影！

(中時電子報)