病患寫卡片感謝醫護照顧。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

透過心臟冠狀動脈攝影，病患經緊急心導管手術前，左前降枝冠狀動脈完全堵塞。(畫面箭頭下游看不見血管、血流)。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

透過心臟冠狀動脈攝影，病患經緊急心導管手術後，左前降枝冠狀動脈恢復血液供應。(箭頭下游血管恢復血流)。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中市34歲上班族王小姐日前出國度蜜月，不料回台3天後，竟在家突然休克，送光田綜合醫院大甲院區救治，確診是心肌梗塞，所幸把握黃金救援時機，緊急施做心導管手術與低溫治療，成功挽救生命且無神經學後遺症。

王小姐表示，3個月前突然感覺一陣胸口悶痛，隔天仍不舒服，就像火從上腹部燒到胸口，和胃食道逆流「火燒心」症狀相似，她以為是胃食道逆流到診所就診，吃藥2個月後未見效，還已安排進一步做胃鏡檢查，沒想到就先休克倒下。

重症醫學暨心臟內科醫師柯君樺表示，患者心臟左前降枝冠狀動脈完全堵塞，右冠狀動脈血栓，經心臟內科主任醫師黃世忠率領心導管團隊，快速搶救於50分鐘內成功完成左前降枝冠狀動脈疏通手術、穩定心血管狀況，續進入低溫治療後逐漸清醒，再經2周治療檢查，右冠狀動脈血栓也已消失。

病患先生回想，太太當天先胸口悶痛到無法躺平休息，凌晨3點起床吃胃藥，清晨6點多時下床走動，突然趴倒床上發出怪異聲音，且全臉發紫，緊急打119求援，他非常感謝當時在線上教學CPR救護員沈沛瀅，和趕到家中救護的林耿豪、陳俊豪，第一時間使用AED讓老婆恢復心跳後送至光田。

柯君樺指出，患者心肌梗塞風險可能來自於工作繁忙及勞累婚事，且蜜月往返台灣、北歐的急遽溫差變化，都可能引起冠狀動脈內斑塊脫落形成血栓，堵塞血管致心臟缺血，造成致命性心室顫動；柯君樺說，心肌梗塞難以預測、致命性又高，搶救仰賴「生命之鏈」無縫接軌。

急診醫學部醫師黃植謙表示，患者到院時生命跡象微弱，經插管搶救穩定其生命徵象。一般狀況下年輕患者突發性意識昏迷休克到院，大多原因是腦動脈瘤破裂或胸主動脈瘤破裂，而患者在快速檢查確認為心肌梗塞，即時啟動急性心肌梗塞緊急醫療小組救命。

大甲院區心臟內科暨內科加護病房主任吳星輝提醒，現代人飲食習慣多偏好高脂、高熱量飲食，同時沒有良好、規律性的運動習慣，都是心血管疾病年齡層越來越下降的原因，過去大甲光田收治過最年輕的患者是28歲有抽菸及高血脂的男性，經過治療後也順利康復。

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(中時 )