對於包含婦聯會在內，共46個已逾法定期限仍未完成修正章程轉換為政黨的全國性政治團體，內政部今天表示，已決定給予4個月的補正期限，屆時未補正的政治團體即依法廢止立案。對於4個月期限，內政部表示，是考量相關流程需要一段時間，且適逢春節，跟下個月要舉行選舉無關。

內政部統計，目前已轉換為政黨的政治團體，包括愛國同心會，已在去年轉換為「中華愛國同心黨」，安定力量今年也已備案為政黨、中國統一聯盟今年更名為「統一聯盟黨」。

內政部指出，自政黨法於2017年12月6日公布施行後，內政部數次通知政治團體應依政黨法第43條第2項規定，於2年內完成修正章程轉換為政黨，目前仍有46個政治團體未能在今年12月7日前完成相關程序。內政部表示，政黨審議會於昨日決議，對於未完成修正章程及法人登記的政黨給予4個月的補正期，至於尚未轉換為政黨的政治團體，同樣比照給予4個月的補正期，期限內未完成轉換程序的政治團體，即依法廢止立案。

對於4個月補正期限問題，內政部次長陳宗彥表示，是因為春節即將來臨，相關補正流程如果跑下來要有一定時間，才會給予4個月，跟下個月要舉行選舉無關。

內政部再次呼籲，屆時未依限補正的政黨及政治團體，內政部將依政黨法第43條規定，廢止其備案或立案，請各政黨、政治團體把握最後時間。

(中時 )