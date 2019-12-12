遠航董座張綱維跑路，數年前已在進行重整的遠航，恐怕將直接進入清算破產、解散程序，對此，合庫仍在緊急聯絡包括張綱維及遠航財務高階主管等，但迄今未聯絡上，對於目前大約22.05億元的債權餘額，合庫已在今日中午通令全體分行，凍結遠航包括存款、抵押不動產等資產，而由於遠航已在數年前就進入重整程序，合庫也不用向法院申請假扣押，直接可拍賣不動產，倘若這二天之內再聯絡不上遠航重要人士，合庫會在今年底之前就直接啟動拍賣遠航不動產程序。

遠航這些不動產，全部都是房地產。合庫高層指出，包括台北市的中正區、中山區、大安區、士林區、新北市淡水、台中、台南等全省各地都有，且大部分位於當地的精華地段，另外再加上4000萬元的設質存款，合庫估計，儘管有22.05億元的債權餘額，但全部的抵押不動產、存款的市值、餘額，已超過債權餘額，擔保率超過100％，即使張綱維跑路，合庫也能全身而退，且不會使今年全年的盈餘受到影響。

遠航是在大約5年前申請重整並獲全體銀行團同意，之後，最大債權銀行合庫出面，透過類似「借新還舊」的方式作為重整的遠航的新財務平台，並因此接手其他銀行的債權，合庫當時對遠航的貸款餘額為24.5億元，現在則為22.05億元。

合庫高層指出，拍賣不動產是最後不得已的手段，因為這也涉及遠航員工的工作權等等，合庫也是今天中午才聽說張綱維「不見了」，遠航究竟是停飛、還是要轉型，或是直接走向清算解散，合庫都必須跟對方再作溝通，才能作最後拍賣不動產與否的決定。

(工商 )