季利安舞作重視結構與平衡，在舞作《墮落天使》的視覺畫面設計上也有巧思。（北藝大舞蹈系提供／李欣恬台北傳真）

季利安舞作《墮落天使》，表現女性也有能力飛向天空，展現自我。（北藝大舞蹈系提供／李欣恬台北傳真）

頂尖編舞大師季利安的舞作，在世界各地受到歡迎，經常被演出，如今他的代表作之一《墮落天使》，以全女性舞者，表現女性剛柔並濟的力量，首度在台演出，舞者全來自北藝大舞蹈系。

季利安表示，《墮落天使》能在台灣首演，他非常感激，同時他也幽默地以舞作中的「跳躍」與「落地」意象為比喻，對新生代舞者們送上祝福，「我非常有信心，大家可以有一趟美好的飛行與安全的降落。」

季利安是知名的荷蘭舞蹈劇場前藝術總監，也可說是該舞團的靈魂人物，曾獲蒙地卡羅尼金斯基三項大獎、捷克文化部終身成就獎等重要獎項，《墮落天使》是他1980年作品。這回雖未能親自來台，卻也派出他的左右手、舞作重建指導羅思琳．安德森（Roslyn Anderson），協助舞作順利重建和演出。

羅思琳表示，《墮落天使》裡的「跳躍」與「落地」，意象有許多層次，「既是天使的飛行與墮落，同時也是舞者們平常工作的狀態；我們都嚮往飛行，但往上跳躍，之後就會落地，一切就在這起落之間。」

羅思琳表示，季利安的舞作，可以看見對世界的關懷，重視從內在感受出發，向觀眾傳遞能量，同時也注重對稱和結構，「他選擇以8位舞者呈現，在視覺、結構上，都能平均調配，舞作裡有共有4段雙人舞和6段獨舞，像是派對裡的隨機對話，但卻分配得非常平衡、自然。」

《墮落天使》的音樂來自史提夫．萊許作品《Drumming》，舞者必須和現場演奏的鼓聲密切配合。音樂的節奏緊湊、快速，舞作內容描述女性從隱藏自我到勇於展現自己，連帶延伸出憤怒、喜悅、張狂、誘惑等情境，說明女性並不是被父權社會拋棄的天使，她們也有能力飛向天空，奔向太陽、月亮和天堂。

羅思琳表示，雖是1980年的舞作，但仍符合現今時局，「這裡面有女性的力量，讓每個人可以由裡到外的做自己，這是很重要的事。」演出將於今（12）日到15日，在北藝大展演藝術中心舞蹈廳登場。

(中時 )