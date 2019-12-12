光學影像品牌Canon今（12）日攜手AIMobile英研智能移動，掌握 AI 打造智慧城市路網，以自身影像系統結合人工智慧深度學習，共同打造智慧交通新城市。

Canon指出，AI為全球關注的議題。Canon 多年來深耕影像技術，近年來，由於全球化與科技的進步改變傳統企業管理方式，Canon 提出 Business Can Be Simple 以簡馭繁為 B2B 商用市場的價值核心，將企業流程管理簡化。除了企業整體智慧化，如何掌握人工智慧趨勢並落實應用，更是邁入智慧城市的一大關鍵。

今(12)日 Canon 宣布跨足 AI 產業與 AIMobile 英研智能移動攜手合作，透過 Canon 於安全監控設備市場與光學影像技術的解決方案結合 AIMobile 前端 AI 智慧影像分析盒，提供深度學習分析演算技術，鎖定智慧交通市場利基，全面推動安防領域前進 AI 智慧化時代。

根據市場研究機構 Marketsandmarkets 指出，影像監控的市場產值，將以每年13.1% 複合成長率的速度成長，從 2018年的 368.9 億美元，成長至 2023 年的 683.4億美元。而機器學習(ML)與深度學習(Deep Learning)等 AI技術，更將是提升監控系統效能，使其實現更多應用的最大關鍵。Canon 商務解決方案事業群副總裁 高橋充夫表示：「為全面提升安防系統效能，Canon 攜手AIMobile英研智能移動，以影像即時數據及當下外在狀況進行學習與分析達到更精確的結果，並採用快速管理、警戒性監控、目的性設計三大核心原則，建立 AI 信任、提升效率與影像處理精準度，將安防系統升級為智慧交通監控系統，無論是英業達工廠管理、台灣鄉鎮間的科技執法系統與智慧路燈等，都成功展示相關合作應用。」

AI Mobile 英研智能移動總經理張國彬表示：「英研智能移動結合了數十年的移動設備開發經驗與新興的 AI 技術，生產出獨特而強大的工業解決方案，應用於零售、醫療與物流等各行業與領域中，近年積極研發 AI 邊緣運算的應用，與 Canon攜手鎖定智慧交通的利基市場，以超低時延的邊緣 AI 計算能力結合 Canon 影像光學技術優勢與全面安防監控系統的整合，在邊緣運算端就能完成大量影像處理，降低對雲端運算能力的需求，省下來回傳輸資料的時間，更能即時掌控路況或監控資訊。而智慧城市需要大量數據和情境，臺灣的交通環境很適合發展具備亞洲特色的應用情境，也成為雙邊攜手合作積極拓展台灣市場。」

Canon 攜手 AIMobile 同步實現未來智慧交通新城市多元應用

智慧交通發展是未來智慧城市的重要基礎，包括智慧執法、智慧停車、智慧監控、智慧路燈及公車司機安全防護等以大數據分析為基礎的智慧交通服務等在台灣展開應用，過去交通規劃多是以歷史數據為依歸，而在 AI 邊緣運算的應用下，便能以即時數據為藍本，掌握即時路況，如流量偵測、科技執法、意外警訊等，提供主管機關依據實際狀況進行決策評估。透過邊緣運算的重要性，解放了終端裝置的即時數據分析能力，串聯 AI、大數據、雲端和裝置打造全方位智慧城市。

傳統車牌與 AI 車牌辨識的差異性，從 AIMobile 英研智能移動與高雄交通局合作案的成果中可見，傳統電腦影像辨識技術困難之處在於影像特徵的分析，在2D照片平面上物件歸納太過發散而無法收斂及辨識。而結合人工智慧的車牌辨識系統，透過深度學習辨識技術(deep learning)讓電腦已事先被教育專注在影像的物件特徵上，偵測道路情境進行辨識，不受傾斜角度及天氣因素影響，透過大量影像學習辨識，準確度更可高達98%，採用 AI 技術在前端分析操作中便能完成辨識，大幅降低傳統車牌辨識對後端伺服器、頻寬、儲存容量與成本的負擔。偵測全方位影像畫面相較於傳統僅偵測車牌能大幅提高影像價值，且提供擴大影像應用的範圍及層面的可能性。

未來智慧交通城市中 Canon 與 AIMobile 同步實現科技執法及智慧路燈等應用，近年最熱門的「科技執法」，可以二十四小時監控，透過「AI違停偵測系統」，監控公車與計程車停靠專區的違停車輛，在 LED 警示看板顯示後未駛離，就會從後台出單裁罰，大幅降低員警值勤站崗的負擔，提升道路安全係數；於日本、歐洲地區展開應用的智慧路燈，整合網路技術與創新科技的發展，路燈不再只有照明的功能，更提升成為具備連網及數據收集的重要載體，利用路燈高密度佈點的特性，將環境感測、行動網路、追蹤定位及人車流量數據與雲端運算技術整合，讓平凡的路燈變智慧，成為建構城市基礎網絡與大數據資料分析平台的智慧城市基石。

此外，對於台灣智慧交通發展，歐美行車辨識技術與亞太地區實際的路況落差大，包括機車密度高、混合車流加上道路招牌多、道路使用方式複雜等因素差距，若直接使用歐美技術可能導致判斷失誤，而台灣複雜的交通路況很適合作為系統輸出東南亞地區的前導測試場域，創造智慧交通新商機。

智慧影像數據分析利用電腦視覺和影像監控分析方法對攝影機拍錄的影像序列及事件資料進行自動判讀分類及分析，包括目標檢測、目標分割提取、目標識別、目標跟蹤，以及對監視場景中目標行為的理解與描述，得出對圖像內容含義的理解以及對客觀場景的解釋，進而做全面性規劃及智慧決策。

Canon 於安全監控解決方案中，透過軟硬體整合，實現智慧應用，影像技術面，具備低光源拍攝、IR 技術、動態技術、景深處理等業界高階規格，包括於 0.0005 lux 低光源環境照度下也可以實現高畫質彩色影像拍攝的 ME20F-SHN 網路攝影機，能在極低光照環境中，拍攝圖像銳利、色彩豐富的低噪點影像，ISO 最高可達 400萬（+75db），這讓攝像機在極低光照下具備超高敏感度成為可能，挑戰 1 天 24 小時不同氣候、光照環境下的影像擷取能力，拍出低光照環境中的更多細節；全系列影像監控設備皆支援收音功能的硬體設備，滿足使用情境；此外，Canon 即將發表全球最高一億兩千萬，最高解析度的 IP Camera，擴大影像監控設備應用層面；針對網路攝影機信息安全與隱私的疑慮，Canon 更進一步提出 Moving Object Mask （隱私保護）解決方案，透過 Canon 的辨識技術，以輪廓代替呈現於網路攝影機中的物體，透過設定輪廓顯示區域達到用戶隱私保護。今跨足 AI 人工智慧開發影像分析技術產業，以 Canon 完善的安全監控設備與解決方案與 AIMobile 合作將大數據深度學習導入影像分析中，全面發展安防系統與設備於智慧交通發展應用中的布局。

(中時電子報)